’Seri galibiyetler yakalayacağız'

Umut Güner, 3 maçta 5 puanlık kaybı beklemediklerini ancak bu durumu telafi edebilecek durumda olduklarını söyledi.

Başarılı yönetici, “Yeni teknik ekip ve oyuncularla bir uyum sürecindeyiz. Açıkçası bu kadar kayıp aklımızdan dahi geçmiyordu. Bu haftadan başlayarak bir galibiyet serisi yakalayacak ve arkasını getirecek kapasitede bir takımız. Şampiyonluk yarışı bu sene daha zor geçecek. Adaylar çok. Ayrıca üç cephede birden mücadele edeceğiz. Kadromuza gerekli takviyeleri yaptık. Taraftarlarımız rahat olsun. Sonuna kadar yarışın içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım