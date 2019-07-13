Serhiy Rybalka: 'Türkiye ligine 10, Ukrayna ligine 5 puan veririm'

Demir Grup Sivasspor'un Ukraynalı futbolcusu Serhiy Rybalka, ülkesinde yayın yapan Sport Traveler adlı bir YouTube kanalına verdiği röportajda Türkiye ligiyle kendi liglerini kıyasladı. Spor Toto Süper Lig'e övgüler yağdıran 29 yaşındaki 10 numara, konuyla ilgili olarak şu yorumları yaptı:

"Türkiye ligi, Ukrayna liginden çok farklı. Zira Türkiye'de 90 dakika boyunca savunma yapan takımlar yok. Buradaki oyunun hızı çok yüksek. Her takım hücum etmeyi deniyor, hiçbiri kapanmıyor. Oyunun taktiksel yönü ise ikinci planda. 5-5 oyuncu aynı anda atağa çıkıyor ve bu da genellikle karşı atak olarak geri dönüyor. Dolayısıyla Türk futbolu son derece ilginç ve yoğun.

Öte yandan Türkler, çok geniş stadyumlara ve kaliteli zeminlere sahipler. Eğer puan verecek olursak Türkiye ligine 10, Ukrayna ligine ise 5 puan veririm. Stadyumların tamamı ile dolu olduğu adrenalini yüksek bir atmosferde ben de tüm gücümle mücadele ediyorum. 4-5 yıl önce Ukrayna'da herkes maça giderdi ama şu anki durum çok acıklı. Devam etmekte olan bir savaş var ve bunun acilen bitmesi gerekiyor. Ülkeye barş geldiğinde herkes daha mutlu olacak ve yeniden statları dolduracaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler