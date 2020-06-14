Neyi yaşıyoruz şu anda ve nelerle sığmıyoruz dünyaya... Aşktan, öfkeye geçiyoruz birdenbire; Sevinçten, üzüntülere... Durgunluktan, coşkulara koşuyoruz; Coşkulardan, mutsuzluğa gömülüyoruz sessizce..

Ve yaşıyoruz böylece her yılı, koskoca bitmez bir saniyede...

Bu çelişkili yürüyüşler içinde, bizden ne kalır ki geriye! Bir ölenle ölebilmek, bir gülenle gülebilmek...

Mutluluğuna sevinmek insanlığın ve kan ağlamak ölümlerine...

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İşte bu şiir gibi yaşadı hayatı canımız, kardeşimiz...

Bugün, kan ağlıyor içimiz...

Çocukluğuna, ergenliğine, gençliğine şahitlik ettiğimiz Serhatımız’ı kaybettik.

İçimizde koskoca bir boşluk, yüreğimizde dinmeyecek bir hüzün bırakıp gitti.

Bir de yüzümüzü her daim gülümsetecek hoş anıları bıraktı bizlere...

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Hakkımız helal, mekanı cennet olsun... (Fanatik ailesi)

Gazetemiz yazarlarından Serhat Demirtaş, hakkın rahmetine kavuştu. Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman Demirtaş’ın cenazesi bugün Eyüp’te toprağa verilecek. FANATİK ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız...