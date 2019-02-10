Serhat Şehit: 15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 107-70 kaybeden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un başantrenörü Serhat Şehit, müsabakanın Fenerbahçe Beko’nun kontrolünde geçtiğini dile getirdi.

Müsabakayı değerlendiren Şehit, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Dört senedir Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeyiz. Fenerbahçe yaklaşık 4 senedir burada ligde kaybetmiyor. 15 gündür hastalık ve sakatlıklarla boğuştuk. Dirençli kalarak Fenerbahçe Beko’nun karşısına çıkmak istiyorduk. Maçın başında istediğimiz gibi uzun oyuncularla direnç koyduk. Oyun hızlandı ve top kayıpları peş peşe gelmeye başladı. Müsabaka Fenerbahçe Beko’nun kontrolü altında geçti." ifadelerini kullandı.

AA