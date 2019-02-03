Serhat Güller: Yenilen gol oyun coşkumuzu sekteye uğrattı

Spor Toto 1. Ligin 20. haftasında konuk ettiği Adanaspor’a 3-0 mağlup olan Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Serhat Güller, maçın ardından açıklamalarda bulundu. "İkinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik." diyen Güller, beklemedikleri bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını dile getiren Güller, şöyle konuştu:

"Belki de iç sahada oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesini oynayarak müsabakaya başladık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Rakibimizi kendi sahasında kalmaya mecbur etmeye çalıştık. Coşkulu bir oyunla ilk yarıyı bitirdik. Ama ilk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla maçı bitirmemiz lazımdı. Yakaladığımız pozisyonlardan bir tanesini gol yapsaydık belki aynı sonuçla rakip takımı bırakma şansımız olacaktı. Sonuçta, ikinci yarının başında yediğimiz gol, bütün oyun planımızı, moralimizi, düzenimizi ve oyun coşkumuzu sekteye uğrattı. Daha sonra da kontraya yakalandığımız pozisyonlarda da maalesef iki gol daha yedik."