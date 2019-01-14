Serhat Galimane: 19 genç futbolcuya A takımda şans verdik

Boluspor'da Sait Karafırtınalar'ın yardımcısı olarak görev alan, aynı zamanda A takım ile alt yapı arasında eğitim, planlama ve iletişimi sağlayan Serhat Galimane bir dönem Galatasaray alt yapısında çalışmıştı. Galimane'nin o dönem takıma seçtiği 15 oyuncunun yedisi profesyonel oldu. O isimler arasında Galatasaray'ın Boluspor kadrosunda yer alan Yunus Akgün ve Gökay Güney de bulunuyor. Karşılaşma öncesi genç çalıştırıcı Fanatik'in sorularını cevaplandırdı.

Sizi öncelikle kısaca tanıyabilir miyiz? Galatasaray ile o dönem yollarınız nasıl kesişti?

2002 yılında 21 yaşındayken, yaşıtlarım futbolcu olmak hayali kurarken, ben Antrenör olmaya karar vermiş bir futbol sevdalısıyım dediğim zaman kendimi tanımlamış olduğumu düşünüyorum. 2005 yılında Araştırma amaçlı bir İstanbul Ziyaretimde Florya Metin Oktay Tesislerinde, o dönem Akademi İdari menajeri Sn.Fatih İbradı ile tanıştım. Uzun süren bir Futbol sohbetinden sonra tesisleri gezip çalışmalar hakkında fikir edinmiştim. 1 hafta sonrasında stajyer olmam yönünde bir teklif aldım ve hiç düşünmeden kabul ettim. 2006-2007 sezonu stajyer / 2007-2008 sezonu da ilk sözleşmemi Galatasaray ile yaptım.

Galatasaray döneminde ne zaman çalıştınız? Takıma kazandırdığnız oyuncular kimlerdi ve hangileri şuan A takımda?

Yunus Akgün , Gökay Güney , Batuhan Tekin, Metehan Mertöz şuanda Prof. Sözleşme imzalayıp Galatasaray'da olan oyuncularımız. Bunların yanında aynı grup içinde olan M.Ethem Erboğa Kasımpaşa, Ege Atlam Beşiktaş ve Barış Zeren'de Osmanlıspor'da profesyonel sözleşme ile devam ediyorlar kariyerlerine. Bugün gelinen nokta da bu genç oyuncuların, A takım forması giymesi ve değer kazanması, sadece bir seçme başarısı gibi düşünülmeyip, aynı zamanda bir eğitim başarısı olarak ta değerlendirilmeli. Bu vesile ile emeği geçen tüm antrenör arkadaşların da haklarını teslim etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Serhat Galimane'nin o dönem çektiği bir fotoğraf... Galatasaray A Takımına yükselen Gökay Güney...

Yunus Akgün bugünlerde çok konuşuluyor? Yetenekleri ile ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl keşfetmiştiniz?

Yunus, bireysel yetenekleri çok küçük yaşlarda bile yaşıtlarının çok önünde olan bir sporcu adayıydı. Onu seçtiğimiz günü hatırlıyorum. 1997 doğumlularla bir hazırlık maçı yapıyorduk Kosova Güç spor ile. Düşünün özellikle 7 ila 10 yaş arasında inanılmaz fizyolojik farklar vardır. Temel ve yardımcı biyomotor yetilerde farklılıklar gözlenir. Ancak Yunus takım arkadaşları kendinden 3 yaş büyük olsa da hiç eksik kalmıyordu. Oyuncu ile ilgili fikir yürütürken potansiyelinin ulaşabileceği yeri görmeye çalışırım. Yunus o gün bu aşamayı geçmişti. Daha kat edebileceği yollar olduğunu düşünüyorum.

"Galatasaray maçı şehrimiz için önemli"

Galatasaray'a karşı Boluspor olarak mücadele edeceksiniz? Eşleşme ile ilgili düşünceleriniz neler?

Türkiye Kupasında Galatasaray ile eşleşmek, kulübümüz ve şehrimiz için önemli. Benim de daha önce çok güzel günlerimin geçtiği ve beraber çalıştığım oyuncularla tekrar bir arada olmak adına çok anlamlı. Dostça bir müsabaka olmasını temenni ediyorum.

Boluspor'da alt yapıda önemli işler yapmaya başladınız. Özeliklikle U19 ve U21 takımıyla atılıma geçtiniz. Biraz projelerden bahseder misiniz?

Sezon başı planlamamızı yaparken A takıma en yakın yaş grubu olarak U21 ve U19 u yakın takibimize almıştık. İlk yarı boyunca bu kategorilerden tam 19 oyuncu A takımımızla antrenmanlara katıldı. Halen 9 oyuncu sürekli olarak antrenman kadromuzda yer alırken 7 oyuncumuz Sait hocamızın şans verdiği maçlarda forma giyiyorlar.

Boluspor'da Sait hocayla kısa vadede hedefleriniz neler?

Necip Çarıkçı başkanımız hedeflerimiz doğrultusunda bize her türlü desteği sağlıyor. Biz de Sait hocam yönetiminde kısa vadede Boluspor'un hedefleri doğrultusunda bulunduğumuz her platformda en iyi şekilde temsil ve sonuç almak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"Hedeflerin varsa ulaşma imkanın vardır"

Son olarak şunu belirtmek istiyorum "Aslantepe Stadı'nın temel atma töreninde en küçük yaş grubu oyuncuları olarak biz de oradaydık. Ve tüm gözler bizim üzerimizdeydi. O gün tüm televizyonlar röportaj yapmıştı çocuklarla. Hepsi onlara aynı soruyu soruyordu. Bir gün bu statta sizler oynayacaksınız neler hissediyorsunuz? diye... Ben de benzer bir soruya "Hayalini kurabildiğin hedeflerin varsa, ulaşma imkanın vardır" diye cevap vermiştim. O gün orada olan bazı çocuklarımın hedeflerine ulaştığını görmek beni çok mutlu ediyor"...

Röportaj - Yakup Çınar