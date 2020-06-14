FANATİK ailesinde uzun yıllar Trabzonspor takımını takip eden deneyimli yazar Serhat Demirtaş, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Cenazesi bugün öğle namazına mütakiben kılınan namazla Eyüp Sultan mezarlığına defnedildi.

FANATİK olarak merhuma Allah'tan rahmet, çalışma arkadaşımızın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.