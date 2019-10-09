Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti

Milli boksör Serhat Değirmenci, Mersin’de düzenlenen kickboks gecesinde Hollandalı rakibi ile ringe çıktı. Rakibine karşı maç boyunca ezici bir üstünlük sağlayan milli boksör, sakatlanmasına rağmen maçı bırakmayıp Hollandalı rakibi Joeys Simits’i nakavt etti.

Maçtan sonra bir açıklama yapan milli boksör Serhat Değirmenci tüm hazırlığının Antalya’da 2020 yılında düzenlenecek olan Kickboks turnuvası olduğunu belirterek, “Hedefime ulaşmak için gece gündüz çalışıyorum. 2020 yılında Antalya’da yapılacak olan turnuvada dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

İHA