Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından Konyaspor'a kaybeden ve 3 maçlık mağlubiyet serisiyle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe 'ye eski futbolcu Serhat Akın'dan flaş bir tweet geldi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimi ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.

'Guardiola yaptınız!'

Vitor Pereira'yı altyapı hocası olarak nitelendiren Akın, ''Altyapı hocasını alıp Guardiola yaptınız ya yazıklar olsun!'' ifadelerini kullandı. Serhat Akın'ın bu gönderisi kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, Sarı Lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşadı. Süper Lig'de Fenerbahçe formasını 125 kere giyen tecrübeli futbol adamı, 41 gol atma başarısı gösterdi. Akın, Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkarken ve 49 gol kaydetti.







