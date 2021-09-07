A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında karşı karşıya geldiği Hollanda önünde ilk yarıyı 3-0 geride kapattı. Milli takım ve teknik direktör Şenol Güneş'e büyük tepki varken eski milli futbolcu Serhat Akın da gösterdiği sert tepkiyle dikkat çekti.

Şenol Güneş'in Kenan Karaman seçimini, "Kenan, TFF 1. Lig'de oynamaz! Milli takımda oynuyor, kafayı yiyeceğim" şeklinde bir tepki ile eleştiren Serhat Akın; Şenol Güneş için de, "Şenol Hoca oyuna müdahale etmesini bile bilmiyor. Öylece seyrediyor maçı?" ifadelerini kullandı.





Futbolculuk döneminde 16 kez A Milli Takım forması giyen Serhat Akın, ilk kez milli takım formasını 21 Ağustos 2002'de Şenol Güneş yönetiminde Gürcistan ile karşı karşıya geldiğimiz mücadelede giymişti.