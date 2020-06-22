Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Serhat Akın, MasterChef yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık ile spor yaptığı anları paylaştı.

'Kadıköy Boğası' lakaplı futbolcu, İzmir'de açtığı 'Boa' isimli mekanın mutfağını şef Cemre Uyanık'a teslim etmişti. Cemre Uyanık, Boa restoranın mutafağının başına geçmesinin ardından İzmir'e yerleşmişti.

İş dışında da birlikte vakit geçiren ikili zaman zaman birlikte spor yapıyorlar. Serhat Akın, bugün Cemre Uyanık'la spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Serhat Akın söz konusu paylaşımında Cemre Uyanık'ı etiketleyerek 'koşu bandında çok yoruluyor' ifadelerini kullandı.

Boa isimli restoran İzmir'in Bayraklı ilçesinde hizmet verecek.