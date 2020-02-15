Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa

Fenerbahçe forması ile uzun yıllar top koşturan ve son olarak bir televizyonda yayınlanan yarışma programında 2017'de izleyici karşısına çıkan 38 yaşındaki Serhat Akın, yeni açacağı mekanda Cemre Uyanık ile birlikte İzmirlileri lezzet yolculuğuna çıkaracak. Dekorasyonunda son aşamaya gelinen ve kapılarının mart ayında açılması planlanan Boa isimli restoran İzmir'in Bayraklı ilçesinde hizmet verecek.

Tadilat işleriyle ilgili tüm detayları yakından takip eden Serhat Akın, müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmak istediğini ve bu mekan için özellikle İzmir'i seçtiğini söyledi. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda bir suşi restoranı açtığını ve daha sonra devrettiğini anlatan Akın, hizmet sektörünü sevdiğini dile getirdi. Yurt dışı seyahatleri sırasında dünyanın farklı ülkelerinde gördüğü detaylardan esinlenerek Cemre Uyanık ile birlikte yeni bir konsept hazırladıklarını ifade eden Akın, "2000 yılında Fenerbahçe'ye geldim. O yıl şampiyon olduk. Hocamız Mustafa Denizli beni Çeşme'ye davet etti. Hem antrenman hem tatil yaptık. O yıllarda bende İzmir aşkı başladı. İzmir'e yerleştim, çocuklarım Güzelbahçe'de okudu" dedi.

"İstanbul'a gidip gelsem de bir ayağım hep İzmir'deydi" diyen Serhat Akın, "Burada yemek yiyerek keyifli vakit geçirecek bir yer arayışım vardı. Bu nedenle İzmir'de böyle bir yer açmak istedim" ifadelerini kullandı. Restoranın kaliteli ve keyifli bir yer olmasını planladığını kaydeden Akın, önümüzdeki dönemde franchising yoluyla şube sayısını artırabileceklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Şubelerin nerede olacağını biz seçeceğiz. Çeşme'yi çok seviyorum. 2021'de Çeşme'de olabilir. Benim lakabım boğaydı. Yerin adını da bundan esinlenerek belirledim. Ğ'yi çıkarıp yurt dışına uyarladık. Yurt dışı ya da İstanbul'da bulunmak zorunda olmadığım zamanlarda işimin başında olmayı planlıyorum. Bazen yardım maçları gibi organizasyonlara katılıyorum. Vakit buldukça sevenlerimle bu restoranda görüşeceğim."

MUTFAK KADINLARA EMANET

Serhat Akın'ın restoranı Boa'da çalışmak için İzmir'e yerleştiğini söyleyen Cemre Uyanık da açılışa kısa bir süre kaldığı için yaşadığı heyecanı dile getirdi. Aşçılık bölümünden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl staj yapan Uyanık, New York'ta 1 yıl çalıştığını ve Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Son olarak televizyon programında yarışan ve birinci olan Uyanık, "Hayalim hep Çanakkale ya da İzmir'e yerleşmekti. Evrenin enerjisine inanırım. Karşıma bazı fırsatlar çıktı ve beni buraya getirdi. Gayet mutluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gastronomi üzerine yüksek lisansa başladım" diye konuştu.

Serhat Akın'ın teklifi üzerine İzmir'e gelen ve menülerle ilgili hazırlıkları son hızla sürdüren Uyanık şunları söyledi:

"Menüler Amerikan tarzında, benim tasarımım olarak hazırlanacak. Biraz değişik bir konsept düşünüyoruz. Ekibim tamamen kadınlardan oluşacak. Menüyü tasarlarken kendimizi nasıl geliştiririz ve daha fazla insana nasıl hitap ederiz diye düşündük. Akşam belli bir saatten sonra biraz daha müzik dinleyebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz bir yer olacak. Dünya mutfağından karışımlar sunacağız. Benim alanım Asya mutfağı olduğu için Hint mutfağından da örnekler koydum. Japon, Kore ve ABD'den de bazı tatları Türk mutfağıyla birleştirip sunacağız. Konseptli gecelerimiz olacak. Meksika ve Thai mutfağı yapacağız. İzmir'de başka yerde yiyemeyeceğiniz lezzetleri burada yiyeceksiniz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)