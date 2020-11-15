Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Serhat Ahmetoğlu, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı. Sağ bekte maça başlayan Serhat Ahmetoğlu, Fatih Karagümrük'e karşı hazırlık maçında takımını ilk yarıda 2-1 öne geçiren golü attı. Maçta 1-1'lik eşitlik varken Serhat Ahmetoğlu, 41. dakikada takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Kemal Ademi ile skoru 3-1'e getirirken de bu kez asisti yapan isim Serhat Ahmetoğlu oldu.

Serhat Ahmetoğlu kimdir?

Serhat Ahmetoğlu, 5 Şubat 2002'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dünyaya geldi.

Eyüpspor'un altyapısında parlayan Serhat, 2014'te Fenerbahçe altapısına transfer oldu.

Fenerbahçe'nin altyapısında başarılı bir performans sergileyen Serhat, U-15 ve U-18 kategorilerinde de milli takım forması giydi.

Karagümrük karşısında sağ bekte forma giyse de ofansif olarak kanatlarda açıkta da görev yapan Serhat Ahmetoğlu, Elit Akademi Ligi U19'da 48 maçta forma giyerken 8 gol atmayı başardı. En golcü dönemini ise Akademi Ligi U15'te 25 maçta 14 gol ile geçirmişti.

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında şans bulmaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu, daha önce de İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.



