Fenerbahçe son dakika haberi... Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sergiy Rebrov ismi ön plana çıktı. Dinamo Kiev'deki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Rebrov'un Fenerbahçe ile görüştüğü ortaya çıktı. Ukraynalı teknik adamın menajeri Sandor Varga, bu görüşmeyi doğruladı ve Rebrov'un Fenerbahçe'nin takibinde olduğunu açıkladı.

2003'te Tottenham'dan 1,5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanan Rebrov, sarı-lacivertli formayla çıktığı 42 maçta 5 gol atmış ve bir de lig şampiyonluğu yaşamıştı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Sergiy Rebrov'un kariyerini araştırmaya başladı.

3 Haziran 1974 yılında Donetsk kentinin Horlivka bölgesinde dünyaya gelen Rebrov, ülkesinin en önemli futbol adamları arasında yer alıyor. 2000 yılında Dynamo Kiev'den 18 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan Rebrov, hücum bölgesindeki meziyetleri ile ön plana çıkıyordu. 2003 yılında yolu Türkiye'ye düşen ve Fenerbahçe forması giyen Rebrov, West Ham United, Dinamo Kiev ve Rubin Kazan formalarını giydikten sonra futbol hayatına nokta koydu.

45 yaşındaki teknik direktör, futbolculuk döneminde 2003-2004 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti.

2014'te teknik adamlık kariyerine başlayan Rebrov, Dinamo Kiev'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kiev, Rebrov yönetiminde iki lig şampiyonluğu, iki Ukrayna Kupası ve bir Ukrayna Süper Kupası kazandı. Ukraya macerasının ardından kısa süreli Al-Ahli'de görev alan Rebrov, 2018-2019 sezonunda Maceristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti.

Genç hoca, Macar ekibinde de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'a İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den teklifler olduğu gelen haberler arasında.