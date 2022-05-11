7DAYS EuroCup'ın finalinde temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor , şampiyonluk adına İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Virtus Bologna'nın tecrübeli başantrenörü Sergio Scariolo, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Bursaspor'un çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Scariolo, "Hazır olmalıyız. Deneyimli oyuncular bunu aşmak durumundalar ki günün sonunda bu bir fırsat. Şimdiden harika bir EuroCup finaline ulaştık ve son adımı atmamız gerekiyor. Sezon boyunca çok çalıştık ve bundan çok memnunum. Çalışmalarımızın karşılığını aldık, sağlıklı hale geldik ve birkaç yeni oyuncu ekledik. Tekrarlamam gerekirse rakip hakkında konuşmayı çok sevmem ama onlara çok saygı duyuyorum. Koçlarına, sistemlerine ve oyuncularına saygı duyuyorum. Harika şutörleri ve çok fazla hücum potansiyelleri var. Savunmada da etkin olabiliyorlar. Hem deplasmanda hem de iç sahada oynayabildiklerini gösterdiler. Çok iyi bir rakibimiz var" dedi.



