CSKA Moskova’nın oyuncularından Sergio Rodriguez de Real Madrid maçı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Finali kazanmak için Real Madrid’e karşı oynadığımız gibi oynayıp çok iyi motive olmalıyız." dedi.

Rodriguez, "Anadolu Efes çok zor bir rakip, çok yetenekli oyunculara sahip bir takım. Kendilerine güvenleri çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes’in Avrupa Ligi play-off maçlarında Barcelona’ya karşı çok iyi oynadığını vurgulayan İspanyol basketbolcu, "Birçok kişi sezon boyunca onların (Anadolu Efes) performansının düşeceğini sanıyordu ama hiç de öyle olmadı. Fenerbahçe maçının da son periyodunu izledim. Harika bir maç oynadılar." diye konuştu.