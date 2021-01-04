Real Madrid'de Sergio Ramos'un sözleşmesi sezon bitimiyle sona eriyor. 1 Ocak itibariyle başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilecek konumda olan İspanyol yıldızın Madrid'deki akıbeti henüz netlik kazanmış durumda değil.

Ramos'un kardeşi ve menajeri olan Rene Ramos, görünüşe göre Real Madrid ile yapılan görüşmelerin çıkmazda olduğunu düşünüyor.

Menajer Rene Ramos, bir gazetecinin Ramos hakkındaki görüşlerini paylaştığı tweeti retweet yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Söz konusu paylaşımda "Birinin kaptanınızı ve kulübün en büyük efsanelerinden birini bonservissiz kaybetmenize izin verecek bir noktaya nasıl geldiğini açıklaması gerekiyor." ifadeleri yer alıyor.

34 yaşındaki Sergio Ramos, 2005'te Real Madrid'e katıldığından bu yana 666 maça çıktı ve 100 gol kaydetti. Takımıyla 16. sezonunu geçiren Ramos, 5 LaLiga şampiyonluğu ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşadı.

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