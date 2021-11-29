Paris Saint-Germain'in deplasmanda Saint-Etienne ile karşılaştığı mücadelede Fransız ekibiyle ilk maçına çıkan tecrübeli stoper Sergio Ramos, Real Madrid-Barcelona rekabetinde uzun yıllar rakip olarak mücadele ettiği ancak şu anda takım arkadaşı olan Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre PSG'nin Saint-Etienne'i 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Sergio Ramos, takım arkadaşı Messi'ye övgülerde bulunarak, "Bence gerçekten fark yaratan türden bir oyuncu. O eşsiz bir oyuncu ve onun takımda olması bir ayrıcalık." sözlerini sarf etti.

Messi'nin bu yılki Ballon d'Or ödülünü kazanmasını isteyip istemediği şeklinde yöneltilen soruya ise Ramos, "Elbette takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Ona dünyadaki tüm şansları diliyorum." cevabını verdi.











