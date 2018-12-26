Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho'nun adı bir süredir eski kulübü Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Ada basınından gelen haberlere göre ise Mourinho'nun Real'in başına geçme ihtimali, camiayı adeta ikiye bölmüş durumda.

Daily Star gazetesi, Portekizli teknik adamın görevi Santiago Solari'den devralması hâlinde kaptan Sergio Ramos'un takımdan ayrılacak ilk kişi olduğunu yazdı.

32 yaşındaki stoper, Dünya Kulüpler Kupası finalinden önce de Mou'yla ilgili bir soruya sert çıkmış ve şunları söylemişti.

"Mourinho, bizden ayrılalı 5 yıl oldu ama hâlâ onun hakkında konuşuyorsunuz. Burada kupa kazanma şansımız olduğu hâlde gündemimizde hâlâ o var."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler