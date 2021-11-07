Sergio Ramos açıklaması! PSG'den ayrılıyor mu?
Sezon başı Real Madrid'den ayrılıp PSG'ye transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle henüz Fransız ekibinde forma giyemeyen Sergio Ramos'un takımdaki geleceği tartışma konusu olmuştu. Çıkan iddialara yönelik olarak tecrübeli stoperin kardeşi açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı nedeniyle PSG'de henüz resmi maça çıkmayan Sergio Ramos'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlere yönelik olarak tecrübeli stoperin kardeşi açıklamalarda bulundu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
El Mundo'ya konuşan Segio Ramos'un büyük kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok. Bu fiziksel bir problem, oynayabileceği zaman oynayacak." ifadelerinde bulundu.