Sakatlığı nedeniyle PSG'de henüz resmi maça çıkmayan Sergio Ramos'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Çıkan haberlere yönelik olarak tecrübeli stoperin kardeşi açıklamalarda bulundu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

El Mundo'ya konuşan Segio Ramos'un büyük kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene, "Sergio Ramos emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok. Bu fiziksel bir problem, oynayabileceği zaman oynayacak." ifadelerinde bulundu.







