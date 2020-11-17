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Sergio Perez: Yarış harika oldu

İstanbul Park'ta yarışı 2. olarak bitiren ve podyuma çıkan Racing Point'in pilotu Sergio Perez, muhteşem yarışı FANATİK'e değerlendirdi.

17 Kasım 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Sergio Perez: Yarış harika oldu

Kariyeri için en özel anlardan biri olduğunu söyleyen Meksikalı sürücü, "Gelecek sezon için bir koltuğum yok ancak anın tadını çıkarıyorum. 1 yıl daha boşta bekleyebilirim. İstanbul'da takımla birlikte harika bir hafta sonu geçirdik. Herhalde yarış 1 tur daha devam etseydi lastiklerim patlayacaktı. Ama neticede harika bir hafta sonu geride kaldı. Bundan sonra önüme bakacağım. Yeni meydan okumalar için hazırlanacağım. Artık sadece anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.

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