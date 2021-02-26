Sergio Perez, Formula 1 için iddialı

Formula 1 ekiplerinden Redbull'un yeni pilotu Sergio Perez, sezon öncesi oldukça iddialı...

TRT Spor'un haberine göre Meksikalı sürücü, takım arkadaşı ile mücadelesinde güvendiği en önemli noktanın tecrübesi olduğuna inanıyor.

Perez, “Dürüst olmak gerekirse, sahip olduğum deneyim son derece büyük bir silah. Formula 1'de işler iyi gitmediğinde baskı sizi çok zorlar; ancak daha önce bunları yaşadığınızda, sadece doğru şeylere odaklanmanıza yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Sergio Perez, Verstappen ile yarışmanın zorluğundan korkmadığını da dile getirdi. Meksikalı pilot, "Max'in sıralama turlarında çok güçlü olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sıralama turları, büyük bir kıyas noktası olacak. Bense yarış temposunda güçlüyüm. Yani bunun, araçtan maksimum verimi alabileceğimiz son derece iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hedefini de açıklayan Perez, "Şampiyon olacak kadar iyi bir arabamız varsa, onu kazandığımdan emin olmak istiyorum. İkinci olabilecek bir aracımız varsa, o zaman mutlaka kazanmalıyız. Aracın potansiyelini fazlasıyla üst noktaya taşımalıyız." ifadelerini kullandı.