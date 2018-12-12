Sergio Conceiçao: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, 3-2 kazanılan Galatasaray maçının ardından konuştu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Sergio Conceiçao, "15'inci dakikaya kadar Galatasaray'ın baskısı vardı. Golden sonra rahatladık. İlk yarının sonuna doğru gelen golle soyunma odasına biraz daha yakın girildi. 3-1'den sonra Galatasaray oyundan düştü. Galatasaray'ın oyundan düşmesinden çok faydalanamadık ama sonuçta kazandık. Çok mutluyuz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayan oyuncuların performansına değinen Conceiçao, "Şampiyonlar Ligi gibi zor bir atmosferde, burada ilk kez oynayan oyuncular görevlerini yerine getirdiler. Hiç sırıtmadılar. İstediğimiz sonucu aldık" diyerek sözlerini noktaladı.