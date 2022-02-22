Sergio Agüero sahalara geri dönecek mi? Flaş açıklama

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yeşil sahalara veda etmek zorunda kalan eski Arjantinli golcü Sergio Agüero, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TyC Sports'a konuşan Agüero, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nda olacağını dile getirerek, "Hangi rolde olacağını çözmemiz gerekiyor ama Dünya Kupası'nda takımla birlikte olacağım. Oyuncularla vakit geçirmek istiyorum. Takımla orada olacağım, onlarla çok iyi anlaşıyorum. Onlara yakın olmak ve eğlenmeye çalışmak istiyorum. Milli takıma yardım etmenin bir yolunu bulmak istiyorum." dedi.

Independiente iddiaları

Independiente ile antrenmanlara çıkacağına yönelik iddialara da değinen Agüero, "Haziran ayında Independiente ile antrenman yapacağıma dair haberleri görmüştüm. İnsanlara yalan söylememeleri ve benimle kampanya yapmamaları gerektiğini söyledim. Sadece insanların kafasını karıştırmamak ve bunun tamamen gerçek dışı bir şey olduğunu anlamaları için söyledim. Independiente'yi seviyorum ama bugün herhangi bir kulüp için bir şeyler yapma planım yok." sözlerini sarf etti.

Manchester City'de görev alacak mı?

Uuzun yıllar formasını giydiği Manchester City'de görev alıp almayacağı hakkında da konuşan eski futbolcu, açık kapı bırakarak, "Manchester City ile üç veya dört yıllık etkinlik arıyorum. Arjantin Milli Takımı'na benzer bir şey arıyorum." açıklamasını yaptı.

Sağlık durumu

Sağlık durumu hakkında da konuşan Agüero, "Zaman zaman geri dönüş aklıma geliyor ama öyle olmadığını çok iyi biliyorum. Kalbime olan şey çok garipti ve aniden oldu. Neden olduğunu gerçekten bilmiyorlar, sadece gerçeği öğrenmek için araştırmaya devam edeceğim. Fiziksel olarak iyiydim, garip bir şey oldu. Antrenmanda da başıma gelmişti. Zaten kötü hissediyordum. Tekrar antrenman yaptığım için olduğunu sanıyordum ama garipti çünkü Copa America'daydım. Kas ağrıları hissettim, başım çok ağrıyordu." sözlerini söyledi.



