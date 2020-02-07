Manchester City'nin Arjantinli oyuncusu Sergio Agüero, Premier Lig'de Ocak ayı en değerli oyuncusu seçildi. Golcü oyuncu kariyeri boyunca bu başarıya 7. kez ulaştı ve bu alanda bir ilki başarmış oldu.

Üç maçta 6 gol attı

Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanına da sahip Sergio Agüero, 2020 Ocak ayı içerisinde çıktığı 3 lig maçında 6 gol atıp 1 asist yapmıştı. Agüero bu sezon toplamda attığı 16 golle ligin en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.