Sergio Agüero Manchester City'ye hayat verdi

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım Sergio Agüero’nun attığı golle 1-0 kazandı.

22 Ocak 2020, Çarşamba 00:52 Son Güncelleme:
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Sergio Agüero Manchester City'ye hayat verdi

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Sheffield United’a konuk oldu.

Bramall Lane Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2. devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73. dakikada Sergio Agüero’nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City’de Gabriel Jesus, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2. sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13’e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

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