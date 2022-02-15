Sergio Agüero: 'Kalbim düzgün çalışmıyor gibi hissediyorum'

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yeşil sahalara veda etmek zorunda kalan eski Arjantinli golcü Sergio Agüero sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitch yayınında açıklamalarda bulunan Agüero, bu durumu kabullenmekte zorlandığını belirterek, "Şimdi futbol oynadığımda nefesim kesiliyor. Bazen bir kez sprint koşabilir miyim diye düşünüyorum. Ancak, kalbimin düzgün çalışmadığını hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Gözyaşları ile veda etti

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Arjantinli yıldız, Barcelona'nın geçtiğimiz Ekim ayında Alaves ile oynadığı mücadelede nefes darlığı çekmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Uzun geçen bir tedavi sürecinin ardından kalbinde sağlık sorunu bulunan Agüero, Aralık ayında ise gözyaşları futbola veda etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Agüero açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı."

Gol makinesi

Taraflı tarafsız dünyada golleriyle herkesi etkileyen forvetler arasında yerini alan Agüero, kariyeri boyunca Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giydi. Yıldız futbolcu kariyeri boyunca 666 maça çıktı ve 379 gol, 146 asistlik performansa imza attı. Milli Takım 'ın da vazgeçilmezleri arasında yerini alan Agüero tam 101 kez milli formayı giydi ve 41 gol atarak tarihe geçti.



