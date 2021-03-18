Sergio Aguero için Chelsea devreye girdi

Manchester City'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Sergio Aguero'nun talipleri artıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Chelsea, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuyu listesine ekledi. Haberde Londra ekibinin uzun süredir Sergio Aguero ile ilgilendiği hatta, Arjantinli golcüyü Atletico Madrid'den Manchester City'ye gitmeden önce de kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Barcelona iddiası

Sergio Aguero'nun Barcelona'da yakın zamanda başkanlık koltuğuna oturan Joan Laporta ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

14 maçta oynayabildi

Bu sezon sakatlıklarla ve hastalıklarla boğuşan Aguero, Manchester City ile toplam 14 maça çıkarken sadece 3 gol atabildi.