Sergio Agüero futbolu bırakıyor mu? Açıkladı

La Liga'da Barcelona'nın Alaves ile karşılaştığı mücadelede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan yıldız futbolcu Sergio Agüero'nun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre doktorlar, kulüp tarafından 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Agüero'ya futbolu bırakmak zorunda kalabileceğini ilettiler.

Ancak iddiaların ardından Agüero sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaya atılan iddialara istinaden açıklama yaptığını belirten futbolcu paylaşımında, "Söylentilere istinaden, kulüp doktorlarının verdiği talimatlara uyduğumu, testlere ve tedavime devam ettiğimi, 90 gün içerisinde durumumun değerlendirileceğini söylemek istiyorum. Her zaman pozitif." ifadelerinde bulundu.

Kulüp futbolcunun sağlık durumu ile ilgili net bir açıklaması bulunmuyor. Ancak iddialara göre Arjantinli yıldızın kalbinde ritim bozukluğu var.

Sergio Agüero'nun paylaşımı şu şekilde:















