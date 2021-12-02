Sergio Agüero espor macerasına atılıyor

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak. Sakatlık dönüşünde de hayatını riske etmemek için futbolu bırakacağı öğrenilen Agüero'nun yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Valorant Esports Latin Amerika'nın Twitter'dan yaptığı bir açıklamada Valorant Champi ons'ı yayınlayacak yayıncıları açıklarken bir de sürpriz olarak ortak yayıncılar arasında Serigo Aguero'nun da yer aldığını açıkladı. Sergio Aguero, kurucusu olduğu KRÜ Esports'un maçlarını yayınlayacak.

Agüero, Nisan 2020'de yayına başladığından bu yana Twitch'te 3,4 milyondan fazla takipçiye ulaştı. FIFA'dan Among Us'a kadar birçok oyunlar oynadı. Geçtiğimiz aylarda Aguero, espor yorumcusu Ibai Llanos'un Twitch kanalına konuk oldu. İki saatten fazla bir süre boyunca ikili, Twitch yayınında birçok konu hakkında konuştular.

Agüero ile birlikte KRÜ Esports'un maçlarını izlemek isteyenlerin, Ageruo'nun Twitch kanalını izlemeleri yeterli olacaktır. KRÜ Esports'un ilk maçı 2 Aralık saat 20.00'de Team Liquid'e karşı oynayacak.

Serigo Aüuero, Ekim 2020'de kurduğu ve şu anda hem Valorant hem de FIFA'da mücadele eden KRÜ Esports'un kurucusu ve CEO'sudur. KRÜ Esports, VCT Stage 3 Masters etkinliğinde sekizinci sırada bitirerek 25 bin dolarlık ödülün sahibi olmuştu.

30 Kasım'da Riot Games, Valorant Champions için izleme partilerine ev sahipliği yapacak yayıncıların listesini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde YouTube Gaming, Micheal "Shroud" Grzesiek ve Tarık "tarik" Çelik ile özel bir anlaşma imzalayan Ludwig Ahgren, 1-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin Resmi Kuzey Amerika ortak yayıncıları olacak.