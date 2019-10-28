Dinamo Kiev'de forma giyen 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Sergey Sydorchuk, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak Mohamed Elneny'nin Arsenal'dan kiralanması sonrası söz konusu transfer suya düşmüştü. Ukraynalı futbolcu, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında ise Siyah Beyazlılar'ın o dönemde kendisine teklifte bulunduğunu doğruladı.

Football 1 kanalında yayınlanan "AUTO GOAL" programına konuk olan Dinamo Kiev'in kaptanı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi. Ne var ki ben, olmamış her şeyin ardından hep daha iyisinin geldiğine inanırım. Yaşananları olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Burada iyi ya da kötü bir şey görmüyorum. Yaşandı, demek ki gerekliydi." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik açıdan Dinamo'da kalmaya hazırdım. Zaten burası benim takımım. Beni yetiştiren kulüp Metallurg'dur ama kendimi Dinamo'ya ait hissediyorum." diyen Ukrayna devinde yedinci sezonunu geçiren Sydorchuk'un 2023 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler