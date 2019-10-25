Sergey Matveev: Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı

Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından mutlu olduklarını belirtti ve, "Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Galibiyetle evimize döneceğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

25 Ekim 2019, Cuma 02:07
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Sergey Matveev: Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı

FC Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Matveev, boş buldukları alanları iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Oyuncularımın disiplinli oyunundan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Buradan galibiyetle döndüğümüz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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