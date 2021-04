Sergey Bazarevich: Milli Takım pencerelerinden yanayım

Kendisini bu sene en çok milli takım maçlarının heyecanlandırdığını belirten Bazarevich, “Şu anda en heyecan verici şey milli takımların maçları, tahmin edilemez sonuçlar alınıyor ve bu noktada futbola yaklaşıyorlar. Bence herkes futbolu çok seviyor çünkü tahmin edilemez bir oyun. Basketbol takımları söz konusu olduğunda, kısa hazırlık süresi nedeniyle her zaman süper bir maç kalitesi olmuyor, ancak milli takım maçlarında her zaman çok yoğun duygu yer alıyor. Bu, diğer şeylerin yanı sıra turnuvanın sisteminden kaynaklanıyor. FIBA, her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, burada duyguların en üst düzeye çıkmasını sağladı. Ve "basketbol" ülkeleri olarak adlandırılan ülkeler için bile maç kazanmanın kolay olmadığı ortaya çıktı. Litvanya EuroBasket'e katılmayı son anda garantiledi. Sürekli Sırplardan bahsediyoruz, çok oyuncuları var dedik ama diğer ülkelerde oynayan oyuncular olmadan onlar için de bu durumun çok eğlenceli olduğu ortaya çıktı” dedi.

EuroLeague hakkında da yorum yapan antrenör, “EuroLeague eskiden çok ilginçti, Avrupa basketbolunun en iyilerinin yoğun şekilde ifade edildiği yerdi: kolektif oyun, sürekli savunma, birçok duygu ve her maçın önemi vardı. Artık her maçın önemi çok daha az. Eskiden çok ilginç ve gergin bir Top 16 vardı. Şimdi tüm bunlar azaldı. Avrupa'nın en zengin takımları EuroLeague'de oynuyor. Bu turnuvadaki herkes mutlu. Ve herkes oraya gitmek istiyor. Ben de EuroLeague'de de koçluk yapmak isterim. Ama bana göre EuroLeague, Avrupa basketbolunu iyi etkilemiyor. Avrupa geleneğinde kapalı lig olamaz. Kapalı lig ticaret açısından ilginç olabilir. Fakat örneğin Lokomotif Moskova ve UNICS gibi Rus takımları için ne yapılmalı, gelecek sezon nerede oynayacaklar? Bana öyle geliyor ki Avrupa spor geleneği bir model olarak da satılabilir. Ve kapalı ligler, draft prosedüür olmadan yapılamaz” şeklinde konuştu.

Kapalı lig ve NBA üzerine de konuşan Bazarevich, “Kapalı bir ligde, takımlara eşit fırsat vermek için bir draft prsedürü ve maaş sınırı gereklidir. Aksi takdirde, muhtemelen zirvede sadece zengin takımlar olur. EuroLeague için uzun vadeli lisanslara sahip kulüplerin her zaman onları haklı çıkarmadığını düşünüyorum. Geçen sezon NBA maçlarının yüzde 70'ini izledim, tam anlamıyla kendimi zorladım. Playofflarda, koçun kararları için Miami'yi sevdim. NBA'deki iş modeli iyi ama bu ligin sportif yönünü sevmiyorum. Yorumlara bakılırsa, bu konuda yalnız değilim. Bir kişi şöyle demişti, maçın özetini izleyerek her şeyi öğrenebiliyorsanız neden NBA maçlarını izleyesiniz. Evet, günümüzde zaman sosyal medya zamanı: herkes NBA'i bir dizi gibi izliyor. Ama biz, eski NBA'i hatırlayanlar daha çok spor olsun istiyoruz ve orada spor görmüyorum. Ve Euroleague'in bu açıdan aynı sonuca varmasını gerçekten istemiyorum. EuroLeague, yabancı oyuncu sınırlamasını iptal etti. Amerikalı oyuncularla oynamanın daha kolay ve daha ucuz olduğu açık. Amerika basketbolda egemen ülke. Yabancılar için sınırlama olmadan EuroLeague, NBA'in veya daha kötüsü G-League'in bir yan kuruluşu haline gelir.

Euroleague, Avrupa müsabakalarını bitirmek istiyor. Tekrar söylüyorum: herkes oraya gitmek istiyor, oradaki herkes onu seviyor. Ama tüm zorluklara rağmen ben milli takım pencerelerinden yanayım. 90'larda bu pencerelerde oynamaktan zevk aldım. Ve şimdi bunu yapmak kesinlikle mümkün, sadece istemek gerek. Takvimin çözülebilir bir konu olduğunu düşünüyorum. EuroLeague bir şekilde ulusal kupalara saygı duyuyor ve bu tarihlerde maç oynamıyor, bu da milli takımlar için bir ara verilebileceği anlamına geliyor. Genellikle şampiyonalarda verilen küçük bir mola oyuncuların kafalarını rahatlatmaları için iyidir; hiçbir antrenör ufak bir araya hayır demez. Örneğin CSKA, oyuncuların milli takıma gitmesine izin veriyor ve mili takımda oynayan oyuncular kulübe kendilerine daha güvenli bir şekilde geri dönüyor. Önceden, milli takımda oynamak için en iyilerden biri olmanız gerekiyordu, ancak





şimdi oyuncuların daha fazla şansı olduğu ortaya çıktı. Bu noktada her şey takvim sorununu çözerek halledilebilir” açıklamasında bulundu.