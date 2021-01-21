Sergen Yalçın: Savaşmak, mücadele etmek ve istemek!

Sergen Yalçın'ın maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bugün kazanmak çok önemliydi. Hem hava şartları hem Olimpiyat Stadı... Saat 16 maçları da iyi gelmiyordu bize... Konsantre olma konusunda da oyuncuları maç öncesi defalarca uyardık. Çok iyi oynadılar. Güzel 3 puan aldık. Artık pazar gününe bakacağız.

Genç oyuncu olması bir oyuncunun oynamasını gerektirmez. Belli bir kapasitesi olması lazım. 19 da 37 yaşındaki de oynuyor. Pas sayısına gelince zaten top sürekli bizdeydi, kontrol bizdeydi. Önemli olan oyuncularımın mücadele etmeleri, konsantre olmaları... biz isteğimiz skordan çok savaşmak, mücadele etmek ve istemek. Bunlar olduğu zaman skor genelde gelir.





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