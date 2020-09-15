Sergen Yalçınlı Beşiktaş yüksekten uçuyor

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın’ın sahada olmadığı maçta takım, zorlu deplasmanda rahat bir galibiyete imza attı. Geçen sezonun büyük bölümünde hüsran yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından farklı bir kimliğe büründü. 2019-2020 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan takım, Avcı ile 18. haftaya kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle yüzde 50 galibiyet oranı yakalayabildi.

16 maçta 11 galibiyet aldı

Avcı ile yollarını ayırmasının ardından geçen sezonun 19. haftasındaki Göztepe karşılaşmasına antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkan Beşiktaş, sahadan 7. kez yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu sezonun 19. haftasında galibiyet oranı yüzde 47,3’e kadar düşen Siyah-Beyazlı takım, Yalçın yönetiminde oranını her geçen maç yükseltiyor. Beşiktaş, 2019-2020’un Şubat ayında sezonun 20. haftasından itibaren göreve başlayan Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kartal, Yalçın yönetiminde Süper Lig’deki galibiyet oranını da yüzde 68,7’ye kadar yükseltti.

Deplasmanda büyük atak!

Beşiktaş, ligdeki deplasman performansını da her geçen hafta daha iyiye götürüyor. Yalçın öncesi geçen sezon ligde 9 dış saha maçına çıkan takım, sadece 3 kez kazanabilmişti. Bu maçlardan birini berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Kartal, Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından geçen sezonki 8 deplasman karşılaşmasında ise 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu sezonun ilk dış saha maçında da Trabzonspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğündeki 9 deplasman mücadelesinde 6. galibiyetini elde etti.



