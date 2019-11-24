Sergen Yalçın’ın yerine Murat Şahin

Yeni Malatya’da cezası sebebiyle Sergen Yalçın takımının başında yok. Onun yokluğunda teknik direktör olarak listede Pro Lisans’ı olan Sportif Direktör Ali Ravcı olacak.

Ancak takımı sahada, Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapan Murat Şahin yönetecek.

Bu arada ligde 5 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 2B), lig tarihindeki en uzun ikinci yenilmezlik serisini yaşıyor. Ev sahibi ayrıca sahasında 20 lig maçının 19’unda ve son 10 maçın tamamında rakiplerine gol atmayı başardı.