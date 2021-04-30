Sezon başında gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Kevin N'Koudou, son dönemde ise Sergen Yalçın'ın dokunuşları ile bambaşka bir kimliğe büründü. Son 6 maçta 4 gol, 1 asist yapan Fransız yıldız, yükselen performansında Yalçın'ın önemli rol oynadığını söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Geldiğim günden bu yana istikrarı yakalayamamıştım. Ama Sergen Yalçın içimdeki yeteneği ortaya çıkarmama yardımcı oldu. Şimdi hem kanat hem orta alan hem defans hem de ofansta etkili oyunumla kendimi göstermeye başladım. Bu benim için büyük mutluluk. Takımın başarısına katkıda bulunmak için takım halinde kenetlendik" dedi.

Herkesi hazır tuttu

Sergen Yalçın, sadece N'Koudou'nun yükselen performansında etkili olmadı. Tecrübeli teknik adam, Kara Kartal'ın forvetisiz oynadığı son 2 karşılaşmada her oyuncusunu hazır tuttuğunu gösterdi. Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic gibi isimler de form anlamında zirve yapan oyuncular oldu.

Forveti yok golcüsü çok!

Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun gibi isimlerin yokluğunda 2'de 2 yapan Siyah-Beyazlılar, her şeye rağmen hücum hattında rakiplerine korku saldı. Kayserispor ve Rizespor karşılaşmalarında rakip kaleye tam 35 şut atıp, 19 isabet sağlayan Kara Kartal, fileleri de 6 kez havalandırdı. Bu süreçte Ghezzal, 2 gol 2 asist yaptı. N'Koudou, 3 gollük katkı verdi. Adem Ljajic, 2 gol pası verirken, stoper Wellinton ise 1 asist yaptı.



