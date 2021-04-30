Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 11 Nisan akşamı Erzurumspor karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyetinin ardından çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Aboubakar'ın ardında bu maçta Cenk Tosun da sakatlık yaşamıştı. Maçının ardından konuşan Sergen Yalçın, şampiyonluk mücadelesi yapan takımların kalan haftalarda da puan kaybı yapacağını iddia etmişti. Sergen Yalçın, 'Kalan haftalarda 8'de 8 yapmak zor' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin üzerinde henüz 3 hafta geçmesine rağmen tüm takımlar puan kaybetti.

'Sürekli maç oynanıyor. Kimse bu ligde sekizde sekiz yapamaz'

Zaman zaman oyuncularımız hata yapabilir, bireysel performanslar yeterli olmayabilir. Sezon başından bu yana bu performansları alamazsın. Larin çok maç oynadı. Allah'tan genç ve güçlü kaldırabiliyor. Welinton ve Vida'yı sürekli oynatıyoruz. Bu tempoda sekteye uğramak çok normal. Kalan haftalarda 8'de 8 yapmak zor. Zor bir lig yaşıyoruz. Sürekli maç oynanıyor. Kimse bu ligde sekizde sekiz yapamaz. Çok zor! Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli" açıklamasını yapmıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sakatlıklar, cezalılar, eksikler can sıktı

Son haftalarda zirve mücadelesi yapan takımların eksikleri arttı. Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Nazım sakatlanırken İrfan Can son Alanyaspor maçında cezalıydı. Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle maç kaçıranlar listesine Atiba ve Oğuzhan da katılırken Rosier ve Necip deplasmanda oynanan Rizespor maçında cezalıydı. Galatasaray'da koronavirüs vakalarının yanında özellikle golcü oyuncular çeşitli nedenlerle maç kaçırdı.

Beşiktaş iki beraberlik, Fenerbahçe ve Galatasaray birer beraberlik

11 Nisan'dan sonra Beşiktaş 4 maçının 2 tanesinde, Galatasaray 4 maçının 1 tanesinde, Fenerbahçe de yine 4 maçının 1 tanesinde berabere kaldı. Son olarak Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kalırken Galatasaray bu dönemde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise hem Sivasspor deplasmanında (0-0) hem de Ankaragücü karşısında (2-2) berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Bu sezon sadece Galatasaray 8'de 8 yapabildi

Süper Lig'de bu sezon sadece Galatasaray üst üste 8 maç kazanabildi. Galatasaray 20-27.hafta arasında 8 maçlık galibiyet serisine ulaşırken Trabzonspor üst üste 7 maç, Beşiktaş üst üste 6 maç, Fenerbahçe üst üste 5 maç kazanabildi

8 maç galibiyet serisi - Galatasaray

7 maç galibiyet serisi - Trabzonspor

6 maç galibiyet serisi - Beşiktaş

5 maç galibiyet serisi - Fenerbahçe