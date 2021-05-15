Sergen Yalçın'ın kariyer maçı
Siyah-Beyazlılar’daki futbolculuk kariyerinde 1991-92, 1994-95 ve 2002-03 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bu akşamki Göztepe karşılaşmasında teknik adamlık kariyerinde de bu başarıyı elde etme şansı yakalayacak..
Daha önce; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor’da görev yaptıktan sonra Kartal’ın başına geçen Yalçın, bugün Beşiktaş’la hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyon olan ilk isim olabilir.