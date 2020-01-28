Sergen Yalçın'ın imza töreni tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu sabah görüşen ve anlaşan Sergen Yalçın'ın yarın medya önünde imza töreni düzenleneceği ilk maçına da Çaykur Rizespor karşısında çıkacağı bildirildi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Beşiktaş kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bu sabah buluştu ve anlaşıp imzalar atıldı. Yarın yapılacak idman sonrası Ümraniye’de medya önünde imza töreni yapılacak.
İlk maç Çaykur Rizespor karşılaşması
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında ilk maçı ise hafta sonu oynanacak Ç. Rizespor mücadelesi olacak. Murat Şahin ve Çağdaş Atan da teknik kadroda yer alacağı ayrıca yönetimin Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'i de ekibe dahil etmeyi planladı edinilen bilgiler arasında.
Orhan Yıldırım / Fanatik