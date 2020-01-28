Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Beşiktaş kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bu sabah buluştu ve anlaşıp imzalar atıldı. Yarın yapılacak idman sonrası Ümraniye’de medya önünde imza töreni yapılacak.

İlk maç Çaykur Rizespor karşılaşması

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında ilk maçı ise hafta sonu oynanacak Ç. Rizespor mücadelesi olacak. Murat Şahin ve Çağdaş Atan da teknik kadroda yer alacağı ayrıca yönetimin Şenol Fidan ve Gökhan Keskin'i de ekibe dahil etmeyi planladı edinilen bilgiler arasında.

Orhan Yıldırım / Fanatik