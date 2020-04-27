Fanatik Gazetesi Editörü Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu Bir Kulüp İki Efsane'nin bu haftaki takımı siyah ve beyazın buluştuğu Beşiktaş! Peki Beşiktaş'ın efsaneleri denince akla ilk hangi isimler geliyor? Tabii ki günümüzden Sergen Yalçın ve "geçmişten Süleyman Seba! Hadi gelin bu iki efsanenin hayat öyküsünü ve bilinmeyenlerini beraber inceleyelim!

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik YouTube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.