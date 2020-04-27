Sergen Yalçın'ın hayatını Fenerbahçe değiştirmiş!
Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba ve Siyah - Beyazlı ekipte Abdullah Avcı dönemi sona erdikten sonra teknik direktörlük görevine gelerek yuvasına dönen ve büyük bir coşkuyla karşılanan Sergen Yalçın hakkında neler biliyorsunuz? Beşiktaş'a büyük emekler veren bu iki efsane isme bir de FANATİK gözüyle bakın...
Fanatik Gazetesi Editörü Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu Bir Kulüp İki Efsane'nin bu haftaki takımı siyah ve beyazın buluştuğu Beşiktaş! Peki Beşiktaş'ın efsaneleri denince akla ilk hangi isimler geliyor? Tabii ki günümüzden Sergen Yalçın ve "geçmişten Süleyman Seba! Hadi gelin bu iki efsanenin hayat öyküsünü ve bilinmeyenlerini beraber inceleyelim!
FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik YouTube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.
FANATİK YOUTUBE KANALINA ABONE OLMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ