Beşiktaş, cumartesi günü sahasında ağırlayacağı 8 puan önündeki lider Trabzonspor'u yenerek yeniden zirveye tutunmayı hedefliyor.

Önlerinde yer alan dört takımın (Fenerbahçe- Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor) birbirleriyle karşılaşacak olması nedeniyle Trabzonspor maçını 'büyük fırsat' olarak gören siyah-beyazlılar, galibiyete şartlandı. Talebeleriyle bire bir görüşmeler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Oyunumuzu geliştirdik. Bunu kaybettiğimiz Başakşehir maçında dahi gösterdik. Trabzonspor'u yendiğimiz takdirde diğer rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada yeniden aradaki farkı kapatmış olacağız. Varımızı yoğumuzu ortaya koyarak galip gelmeliyiz. Taraftarımızın da desteği ile bunu başarabilecek güce sahibiz" diyerek karşılaşmanın önemini anlatıyor. (Sabah)