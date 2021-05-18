Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı. Çifte kupanın mimarlarından biri olan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün çok güzel bir olay yaşandı burada. Biz Antalyasporlu oyuncuları alkışladık. Onlar da bizim oyuncularımızı alkışladı. Bunun sadece bir spor olduğunu bilmeliyiz. O yüzden Antalyaspor takımını tebrik ediyorum. Futbolun ne kadar saygı duyulması gereken bir oyun olduğunu bize gösterdiler."









'İki kupa kazanmak çok önemli'

"İki kupa kazanmak çok önemli. Böyle bir sezonda, çok zor bir sezonda, pandemi dönemi, birçok sıkıntı yaşadığımız, oyuncuları sakatlıktan dolayı kullanamadığımız, taraftarımızın olmadığı bir sezonda çok sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçerek 2 kupa kazandık."

'En büyük pay oyuncularımın'

"Allah'tan daha ne istersin deseler herhalde daha başka bir şey istemem. Çok zor bir sezon oldu, bana göre tarihin en zor sezonu. Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak bana göre. Kazanılan başarıda tabii ki en büyük pay oyuncularımın. Çünkü oyuncularım çok zor zaman geçirdiler, çok stresli haftalarda mücadele ettiler. Zor bir sezonun ardından ciddi bir karakter ortaya koyarak 2 kupa kazandılar. En büyük başarı oyuncularındır."

"Ben ve ekibim elimizden geldiğince takımı ayakta tutmaya çalıştık bu sezon. Bazen iniş çıkışlı grafikler oldu, bazen kan kaybettik, bazen düştük ama hiçbir zaman aşağıya düşürmedik."

'Düştüğümüz gibi hemen kalkmasını bildik'

"Düştüğümüz gibi hemen kalkmasını bildik. Düşüşü çok fazla hissetmemek uzun maratonda önemlidir. Bazen kötü sonuçlar ve kötü oyunlar olabiliyor. Tabii ki maç kaybedeceksin, bu süreçte bunlar var. Hedefi yakalamak için bir istatistik yakalaman gerekiyor."

"İki kupada birden böyle bir hedef yakalamak gerçekten bizim için çok değerli. Herkes şampiyonluk için oynuyor. Ben sezon içerisinde de söylemiştim. Büyük camialar her zaman şampiyonluğa oynar ama bir tanesi şampiyon oluyor. Bir takım şampiyonluğa oynuyor diye çok başarılı olmuyor, diğer takımlar da bence çok başarılı. Galatasaray da bizimle inanılmaz bir yarış içerisindeydi. Fenerbahçe de son ana kadar yarışı kovaladı. Ben onların başarısız olduğunu düşünmüyorum."









"Ama bizde hep kupayı alan, şampiyon olan başarılı gösteriliyor. Belki de tarihin en güzel sezonlarından bir tanesi oldu bu. Herkes, her an kazanır mı kaybeder mi? Son haftaya kadar inanılmaz bir savaş. Şanslı olan bir taraftık aslında averajla kazandığımız için."

'Kupa almak çok farklı bir duygu'

"Kupa almak çok farklı bir duygu. Ben ilk defa kupa alıyorum teknik direktörlük hayatımda. İki tane birden alıyorum. Çok mutluyum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her şeyimizi buraya verdik, Allah da bize yardım etti. İnşallah devamı da güzel gider."

"Kenarda olduğun zaman işler çok zor. Hesap, kitap yapmak biraz sıkıntılı. Kazanırım dediğin maçı kazanamıyorsun. Berabere kalıyorsun veya mağlup oluyorsun. İçeride Karagümrük'e mağlup olduk. Hiç beklenmedik bir skordu ama futbolda bunlar var."

"İçeride oynadığımız maç, gerçekten oyuncularımız 10 kişi insan üstü bir mücadele verdiler. O bizi inanılmaz konsantre etti. O maçı kaybetseydik kırılabilirdik. Konya maçı çok değerliydi bizim için. Oyuncularım o maçı kazandılar ve lige yeniden konsantre ettiler."

'İşler kötü giderken teknik direktörlük yapmak lazım'

"İşler iyi giderken teknik direktörlük yapmak dünyanın en kolay işidir futbolda. İşler kötü giderken teknik direktörlük yapmak lazım."









'Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum'

"Şampiyonluk kutlaması bittikten sonra biraz dinlenmem lazım. Çok yoruldum. Biraz kafamı dinlemem lazım. Bu stres kolay çekilecek bir stres değil. Bizden çok daha tecrübeli hocalarımız var bunları yaşayan ama biz ilk defa yaşıyoruz, bizim için çok değerli... Biraz evde oturup, televizyon seyredip, kafamı dinlemek istiyorum. Fazla futbol konuşmak istemiyorum açıkçası... Bir süre futbol konuşacağımı zannetmiyorum. Şu anda geleceğimi falan çok düşünmüyorum. Biraz dinlenelim ondan sonra konuşalım."







