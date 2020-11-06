Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Welinton'un sakatlanıp oyundan çıkmasının maçın kaderini değiştirdiğinin altını çizdi. Brezilyalı savunmacının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "İşte diyorlar ya, Welinton şöyle kötü Welinton bu takımda oynamaz dediler. Welinton sakatlanınca gördük durumu. Fazla konuşmamak lazım o yüzden. Özellikle Montero ve Vida, Ersin'le birlikte bireysel hata yaptılar. Ersin'in kartı doğru muydu bilmiyorum ama VAR'a bile bakmadılar. Demek ki bu kadar eminler. Hakemler bütün maçları bu kadar emin yönetseler.'' diye konuştu.

Bireysel hatalardan dert yanan Sergen Yalçın, "Kırmızı kart pozisyonunda Montero adamı kaçırıyor, Ersin çıkması gerekirken çıkmıyor ve kalede kalıyor. Elimizden gelen bir şey olmuyor bireysel hatalara karşı." dedi ve ekledi:

'Saçma sapan şekilde 2-1 oluyor, önüne geçemiyoruz'

"Hakem arkadaşlar çok eminler kendilerinden herhalde. Bütün maçları böyle yönetsinler, emin olsunlar. Geçen haftaki oyundan sonra bu maçtaki performans olmadı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Üç kere geliyor ikisi gol oluyor, ilk gelen gol oluyor. Bireysel hatalar ön plana çıktı bugün. 10 kişiyken 1-1 yapıyoruz, saçma sapan şekilde 2-1 oluyor, önüne geçemiyoruz. Bazı oyuncuların çok fazla üzerine gidiyoruz. Bireysel hatalar çok konuşulacak bugün."

'Böyle hatalar yaparsan kaybedersin tabii maçları'

"İlk yarı bir şey yapamadık ama rakibimiz de bir şey yapmadı. 1-1'den sonra değişim olabilir mi dedik ama iki dakika sonra saçma sapan, bu seviyede yenmeyecek gol yedik. Böyle hatalar yaparsan kaybedersin tabii maçları. Takım geçen hafta 113'ten fazla koşmuş, sprint ve koşu mesafeleri yüksek. Denizli ve Malatya maçı istatistikleri ilk maçların çok üstünde. Bu gelişimi görüyoruz bugün ama bireysel hataları çözemeyiz futbolda, buna bir şey yapamayız.

'10 kişi oynamak bu zamanda zor'

"Bugün oyuncuların isteksiz olmasına çözüm üretemedik, 10 kişi oynamak bu zamanda zor ama yine 1-1'i yakaladık. Bireysel hatadan yine bir gol yedik, bunlara yapacak bir şey yok yani çözüm bulamayız. Elimizde üç stoper var, Erdoğan 4. olarak yedekte. Welinton olmayınca Montero'yu koyduk. Stoper alternatifimiz yok."