BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de ilk yarıyı istedikleri pozisyonda bitirmek istediklerini söyledi. Yalçın, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçlarını oynadıkları oynadık. İyi bir kadroyla, iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Rakibimizde iyi mücadele etti. Konsantrasyonu tabi biraz zor bu turlarda oynamak ama ben güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İki tarafta gol attı ve pozisyonlara girdi. Daha da fazla gol olabilirdi. Seyir zevki güzel olan bir müsabakaydı. Finalinde tur atlamak istiyoruz. Türkiye kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek, devam etmek istiyoruz. Umarım devamı istediğimiz şekilde olur ve maçta da iyi bir skorla turu atlayabiliriz. Daha doğrusu öyle ümit ediyoruz" dedi.

'Demir Grup Sivasspor maçı var. Kadroda revizyona gittiniz. O maçı mı düşündünüz?' sorusuna Yalçın, “Bizim kadromuz çok revizyon kadrosu değildi. Bugün oynayan oyuncularımızın hepsi zaten ligde de birçok maçta oynadılar. Bugün maça çıktığımız kadroyla normal lig maçına da çıkabiliriz, yedek kadro diye bir şey yok. Sadece daha az süre alan 5-6 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız zaten bu takımda oynayan oyuncular" cevabını verdi.

Yalçın, Demir Grup Sivasspor ile sahalarında zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Sivasspor gerçekten bulunduğu yeri güçlü oyunuyla hak etmiş bir takım. Atletik bir takım, iyi oyuncuları var. Şuanda psikolojik olarak çok iyi durumdalar bunu biliyoruz ama burada bizde kendi sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Ona göre bir oyun anlayışımız olacak. Tabii hem onlar hem de bizim için kolay bir maç olmayacak. İç sahada oynuyoruz, iç saha avantajımız var. Kendi seyircimiz önünde agresif ve iyi bir oyunla 3 puanla ayrılmak istiyoruz."

İlk yarıyı puan cetvelinde istedikleri yerde bitirmek istediklerini dile getiren Yalçın, ikinci yarıya çok daha farklı açıdan bakmak istediklerini kaydetti. Yalçın, devre arası takımı daha da güçlendirmek için bazı hamleler yapacaklarını da ifade ederek, onunla ilgili planlar yaptıklarını anlattı. Yalçın, hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig’de ilk yarıyı istedikleri pozisyonda bitirmek istediklerini söyledi.

Bir gazetecinin, ‘Şu ana kadar az forma şansı bulan oyuncuların Keçiörengücü maçındaki performanslarını nasıl buldunuz?' sorusuna, "Oyuncularımızın hepsi ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Fofana sakatlıktan çıktı 1-2 haftadır onu kullanıyoruz, Chaaleli’yi ilk defa oynattı, o da ciddi bir sakatlıktan çıktı. Hadebe yoktu, ülkesindeydi ve pasaport sorunu nedeniyle gelememişti, o fena değildi, oynattık. Özer’i sezon başında kullandık. Erkan ve Mina oynayan oyuncularımız. Ahmed Ildız zaten geçen hafta ligde ilk 11’de oynadı. Normal lig maçına çıkacağımız bir kadro. İyi bir mücadele oldu. Centilmence, dostça ve güzel bir müsabaka oldu. İnşallah ikinci maçta tur atlayan taraf biz oluruz" şeklinde yanıt verdi.

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)