Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün akşam Global TV'de katıldığı programda çok önemli açıklamalar yaptı. Eski takım arkadaşı Tümer Metin'in daha sonra yanlış anlaşıldığını ifade ettiği Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri olduğu için teknik direktörlüğe getirildiği yönündeki beyanıyla, kısa süre önce ortaya atılan Yalçın'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına göre takımı bırakacağı yönündeki ifadelere sert yanıt verdi. Genç teknik adam, "Beşiktaş'ta tek efsane ben miyim? Eğer efsane kontenjanından gelseydim, onlar ne o zaman? Niye beni seçmişler? Bana bunu söyledikleri zaman Tümer'in böyle bir şey söyleyeceğine inanmadım. Ben onunla takım arkadaşıyken çok samimi değildim, sonradan samimi oldum. Bu zaten eleştiri değil, itibarsızlaştırma. Belden aşağı vurma hatta. Tümer takım çalıştırmış mı? Sen beni eleştir, 'hamleleri yanlış' diyebilirsin. Ama 'efsane kontenjanından geldi' diyeceksen benim geçmişime bir bak! Ben buralara evde otururken gelmedim. Alanya, Kayseri, Yeni Malatya... Tümer'e açıkçası yakıştıramadım" diye konuştu

'Herkesi etkiliyor'

Yalçın, "Seyircisiz oynamak çok zor. Büyük camialar yıllardır seyircili oynamaya alışmış. Bizi, oyuncuları herkesi etkiliyor. Koronayı ben de geçirdim, oyuncu arkadaşlar da geçirdi. Herkes geçiriyor bu hastalığı... 10 kişiyle idman yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağı saat 8'de başlıyor. Bizim maçlar saat 7'de başlıyor. İlk yarıyı oynayıp bırakacağız galiba" dedi.

‘Maddiyatla işim yok’

İmza töreninde stattaki ilgiye şaşırdığını belirten Yalçın, “Taraftarın beni o kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Beşiktaşlılar’ın kalbinde duruyormuşum. Yaptığım kontrat da Anadolu’da çalıştığım rakamlar. Maddiyatla ilgili işim yok burada. Dosya geldi önüme, okumadan imzaladım. Taraftar, başkan ‘Bırak’ desin yarın giderim. ‘Sergen Yalçın Beşiktaş’ı bırakamaz’. 25-30 bin insanın imzaya geldiği birinin bırakma lüksün olamaz. Bırakacak diye iddia ederken bunu düşünmek lazım” diye konuştu.



