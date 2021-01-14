Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Öncelikle tur atlamak önemliydi. Türkiye Kupası hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımız çok fazla maç oynuyor. Ocak ayı ağır bir periyot. Bu periyodun sonuna geliyoruz. Oyuncuların performansı ve sonuçtan memnunum. Bizim için uzatmaya gitmemesi iyi oldu. 120 dakika oynasaydık, hafta sonu için ağır gelirdi. Son 8’e kalmak önemliydi” ifadelerini kullandı.

‘Başkan’a raporu verdim’

Hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili olarak başarılı hoca, “Daha önce de derbiler oynadık. Ligin bitimine çok uzun zaman var. Maçın sonucunun ligin gidişatına etki edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da seyir zevki veren bir futbol oynamasını isterim. Ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Sonucun ligin kaderine etki edeceğini düşünmüyorum” diye konuştu. Transfer planlamalarını da aktaran Yalçın, “Kadromuzda 15 yabancı oyuncumuz var. Boyd dışarıda kalmıştı, onu da yazacağız. 16. yabancı nasıl olacak şu anda bilmiyorum. Ben devre arasında başkana ve yönetime ne istediğimiz ve neler olması gerektiğiyle ilgili raporu verdim” ifadelerini kullandı.



