Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün transfer gündemi ve pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesindeki takımın son durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dün sabah A Spor’a konuşan Yalçın, ilk olarak 3-2 kazandıkları zorlu Başakşehir sınavını değerlendirdi. Başarılı teknik adam, “Muhteşem bir 45 dakika oynadık. İkinci yarı baskı yedik, baskıdan nasıl çıkmamız gerektiğini de futbolcularımızla konuşmuştuk ama 20 dakikalık bir bölümde sıkıntı yaşadık. Penaltıdan sonra rakip 10 kişi kalınca, oyuncularımız biraz rehavete düştüler ve iki tane gol yedik. Futbolda böyle şeyler oluyor ama kazanmak çok önemliydi. Larin, kanat bölgesinde hiç düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Oyuncunun istek ve arzusu bizim onu, orada kullanmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

‘Utku olmasaydı Emre oynayacaktı’

Ara transfer dönemi öncesindeki planlarıyla ilgili de konuşan Kara Kartal’ın hocası, “Ben 2 tane kaleciyle yola çıktım. Bize diyorlar ki, ‘gençleri oynat’. Ben de tamam diyorum. 2 tane kaleciyle oynuyorum. Sonra diyorlar ki ‘kaleci al’. Kaleci kesinlikle almayacağım. Kulübüme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane yabancı kalecinin maliyetine bakın. Kalede bir risk aldık. Risk almadan başarılı olamazsın. Sonucu ne olursa olsun almayacağım. 16 yaşında üçüncü kalecimiz var. O da iyi bir kaleci olacak. Utku olmasaydı 16 yaşındaki Emre’yi oynatacaktık” diye konuştu.

‘Derbi için her şeyi yapacağız’

Pazar günkü derbi maçı öncesinde tek sonuca kilitlendiklerini belirten Sergen hoca, “Derbide çok güzel, tempolu bir maç bekliyorum. Daha iyi oynayan kazansın. Fenerbahçe’yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Pazar günü çıkacakları Fenerbahçe deplasmanını da değerlendiren Sergen Yalçın, “Bence güzel bir maç olacak. Fenerbahçe iyi ve kaliteli oyunculara sahip. Biz de aynı şekilde cevap vereceğiz. Çok güzel, tempolu bir maç bekliyorum. Daha iyi oynayan ve daha konsantre olan kazansın. Fenerbahçe’yle 100 yıldır oynuyoruz. Rakibimiz ama ebedi dostumuz. Fenerbahçe’yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz de Fenerbahçe de kazanmak istiyor” sözlerini sarf etti.