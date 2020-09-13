Trabzonspor’la bugün zorlu bir puan mücadelesi yapacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yalçın bu yüzden Trabzon'a gidemedi.

Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü’nün kulüp sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Futbol takımımızın Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin ‘Futbola Dönüş Protokolü’ çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Sergen Yalçın’ın test sonucunun pozitif çıkması Trabzonspor maçı öncesi siyah-beyazlı takımda şok etkisi yarattı. Tecrübeli teknik adam karantinaya girmesi nedeniyle Trabzon’a gidemedi.

Evinde dinlenmeye çekilen ve sağlık durumu iyi olan Sergen Yalçın, çarşamba günü bir kez daha teste girecek. Deneyimli hocaya bu testin negatif çıkması durumunda pazar günü bir test daha uygulanacak.

O testten de negatif sonuç çıkması halinde Sergen Yalçın takımının başına dönebilecek. Yalçın test protokolü nedeniyle ligde cumartesi günü Antalyaspor’la oynanacak maçta da takımın başında yer alamayacak.

Hafta boyunca antrenmanları yöneten ve Trabzonspor maçının tüm taktik planlarını hazırlayan Sergen Yalçın’ın yokluğunda zorlu deplasmanda yardımcı antrenör Murat Şahin takımın başında sahaya çıkacak.

Trabzonspor maçının 11’ini Şahin’e teslim eden Yalçın müsabakayı televizyondan takip edecek ve yedek kulübesiyle sürekli iletişim halinde olacak. Sergen Yalçın, sahaya dönene kadar da Murat Şahin’le telefonla iletişim kuracak ve takımı uzaktan yönetmeye devam edecek. (Skorer)