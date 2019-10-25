Beşiktaş'ın üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisi Braga maçında eklendi. Abdullah Avcı istifaya davet edilirken tribünlerden bir kez daha Sergen Yalçın sesleri yükseldi. İşte Sergen Yalçın'ın kariyeri boyunca sarf ettiği çok konuşulan sözleri...