Sergen Yalçın'dan tarihe geçen sözler!

Bir dönemin efsane futbolcusu ve şimdilerin gözde teknik direktörü Sergen Yalçın'ın birbirinden komik unutulmaz sözlerini sizler için derledik. İyi seyirler..

25 Ekim 2019, Cuma 19:33 Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'dan tarihe geçen sözler!

Beşiktaş'ın üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisi Braga maçında eklendi. Abdullah Avcı istifaya davet edilirken tribünlerden bir kez daha Sergen Yalçın sesleri yükseldi. İşte Sergen Yalçın'ın kariyeri boyunca sarf ettiği çok konuşulan sözleri...

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